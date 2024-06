Calciomercato Torino / Movimenti in attacco, Pellegri è sulla lista dell’Empoli che potrebbe fare un’offerta

Inizia a muoversi il mercato in casa Torino. In attesa degli ultimi sviluppi legati a Paolo Vanoli, che a giorni dovrebbe essere ufficializzato come nuovo allenatore, la dirigenza comincia a pensare alle trattative. Più che di mercato in entrata, in questo momento si parla di uscite. Prima di definire gli obiettivi, infatti, è necessario formalizzare l’arrivo del nuovo mister, mentre per quanto riguarda le cessioni si possono iniziare a imbastire accordi con altre società anche in questo momento. In questo senso, al di là delle partenze a zero di Rodriguez, Djidji e Gemello, a lasciare potrebbe essere anche Pietro Pellegri.

Empoli su Pellegri

Come riportato da Tuttosport, l’Empoli è in pressing per Pietro Pellegri. L’attaccante piace molto al presidente Corsi e al nuovo direttore sportivo Gemmi, che sarebbero disposti a fare un’offerta al Torino date le partenze di Destro, Niang, Cancellieri e Cambiaghi. Prima di questo, però, anche i toscani devono risolvere la questione legata all’allenatore. Nonostante la conferma di Nicola, infatti, l’allenatore ha richiesto di andare al Cagliari, e bisognerà trovare un sostituto al più presto. Il primo nome in lista è quello di Eusebio Di Francesco, che potrebbe arrivare dopo la retrocessione in Serie B con il Frosinone. Solo da allora, se anche il prossimo allenatore gradirà l’attaccante, gli azzurri affonderanno il colpo.

La stagione di Pellegri

Ancora una volta, Pellegri ha deluso con la maglia del Torino. L’attaccante ha messo insieme 24 presenze, ma si è acceso solamente nelle ultime sfide della stagione. Un gol e un assist per lui, che ha fatto molto male nei primi mesi e si è acceso solamente a maggio. Anche per questo motivo, con una buona offerta potrebbe partire. Il Torino ha bisogno di profili più continui.