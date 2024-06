Il Milan incassa il riscatto del belga, ma trema per Theo Hernandez. La Roma prova a far spesa a Madrid, il Verona in Turchia

I tifosi del Milan non sono sicuramente rassicurati dalle parole rilasciate da Theo Hernandez dal ritiro della Francia su una sua possibile permanenza. “Se resterò al Milan o partirò, si vedrà più avanti” ha detto il terzino in forza ai rossoneri dal 2019. Soltanto qualche giorno prima Zlatan Ibrahimovic, che da poco indossa i panni di dirigente del Diavolo, aveva affermato che i big, a cui si aggiungono Leao e Maignan, sarebbero rimasti. Staremo a vedere. Tutto è rimandato al post Europeo. Intanto i rossoneri incassano ufficialmente 22 milioni dalla cessione a titolo definitivo di Charles De Ketelaere. Ora il belga è a tutti gli effetti un giocatore dell’Atalanta.

Inter, Martinez a un passo

Intanto, restando sempre a Milano, l’Inter pare essersi mobilitata per assicurarsi il cartellino di Tanner Tessmann. Nelle intenzioni dei nerazzurri, lo statunitense – su cui è vivo anche l’interesse del Torino – non raggiungerebbe Simone Inzaghi ad Appiano Gentile, ma rimarrebbe in prestito al Venezia. I lagunari, nell’operazione, si assicurerebbero Stankovic e Oristanio. Restando ai nerazzurri, settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per chiudere Josep Martinez. Secondo Tuttosport, c’è ottimismo e sarà lui a sostituire Audero come vice-Sommer.

Roma su Riquelme, Lazio su Dia

La Roma prova a fare spesa in casa Atletico Madrid. Gli occhi – come riporta Sky Sport – sono sull’attaccante classe 2004 Samu Omorodion, per cui i colchoneros pretendono una cifra che si avvicini ai 40 milioni di euro. Per questo i giallorossi avrebbero deciso di virare su un altro pezzo pregiato della corte di Diego Simeone. Si tratta di Rodrigo Riquelme, la cui valutazione è di 25 milioni. Dall’altra parte del Tevere, la Lazio – secondo il Corriere dello Sport – oltre a essere vicina a Calvin Stengs del Feyenoord, potrebbe accogliere Boulaye Dia con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Verona, pazza idea Rebic

Il Bologna ufficializza il riscatto di Lykogiannis. Contratto fino al 30 giugno 2025 per il greco con il club felsineo. Pasando invece alle squadre che punteranno alla salvezza, il Verona – secondo Sky Sport – sarebbe interessato ad Ante Rebic. Il croato ex Milan attualmente è un giocatore del Besiktas, con cui ha chiuso la stagione senza gol. Interesse anche per i centrocampisti Kastanos della Salernitana e Akpa Akpro del Monza.