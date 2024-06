Il calciomercato estivo entra nel vivo: ecco le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre di Serie A

La Juventus è vicino a chiudere Michele Di Gregorio in sostituzione di Szczesny in direzione Arabia Saudita. Nelle ultime ore è però uscita la notizia di un tentativo in extremis del Liverpool: un’offerta da 25 milioni, come riporta Tuttosport, scongiurata dalla volontà di Adriano Galliani di mantenere la parola data ai bianconeri. Si allontana al momento la pista che porterebbe la Juventus ad ingaggiare Giovanni Di Lorenzo. Quest’oggi l’agente del terzino della nazionale a TVPlay.it ha ribadito la volontà di lasciare il Napoli, escludendo però al momento un possibile approdo a Torino: “Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juventus”. Passando alla squadra che Di Lorenzo saluterebbe dopo aver guidato da capitano verso lo Scudetto, nelle ultime ore si parla molto di Amar Dedic del Salisburgo, difensore bosniaco classe 2002, oltre che di Spinazzola dalla Roma. Rimane vivo l’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno, richiesto da Antonio Conte.

Inter, mossa per Gudmundsson. Maldini offerto alla Lazio

L’Inter punta su Albert Gudmundsson. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri cercheranno di convincere il Genoa con un prestito con obbligo di riscatto e un giovane come contropartita tecnica. Sempre più vicino Josep Martinez dal Genoa. Passando invece all’altra sponda del Naviglio, in cui si è insediato il nuovo allenatore Paulo Fonseca, il dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic si è espresso in merito al possibile arrivo di Joshua Zirkzee, affermando come il Milan non punti a un solo giocatore. Il Bologna, nel mentre, sonda l’attaccante Yuri Alberto del Corinthians e fa muro su Calafiori. L’amministratore del club Fenucci ha comunicato nella conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano nuovo allenatore, l’intenzione di non cedere il giocatore convocato da Spalletti in Germania. L’Atalanta su Nicolò Zaniolo ma è duello con la Fiorentina, il Monza da quanto scrive Il Messaggero avrebbe offerto Daniel Maldini alla Lazio. Si parla di una valutazione da 8 milioni di euro. Restando sempre in Lombardia, il Como punta a rinforzarsi in attacco. I nomi che circolano sono quelli di Belotti e Alexis Sanchez, a cui si aggiungono anche quelli di Borja Mayoral del Getafe e Nikola Krstovic del Lecce.

Lecce, interesse per Segre. Duello Cagliari-Venezia per Oristanio

I salentini a loro volta avrebbero messo gli occhi su Jacopo Segre, reduce da una stagione in B col Palermo da 7 gol. L’ex granata andrà in scadenza a giugno 2025 e secondo Sky Sport il Lecce potrebbe anticipare la sua partenza di una stagione.

“Non abbiamo esercitato i riscatti su Shomurodov, Petagna e Oristanio. Ma su Oristanio abbiamo interesse e l’Inter lo sa, ci rivedremo con loro per trovare una formula giusta”, dichiarazioni del Ds del Cagliari Nereo Bonato che confermano sull’interesse sul giocatore di proprietà dei nerazzurri già dalla scorsa stagione in prestito ai sardi, su cui però ci sarebbe anche il Venezia. C’è già stato infatti un incontro tra i veneti e i nerazzurri in sede nerazzurra – da dove tra l’altro aveva rilasciato delle dichiarazioni il Ds dei lagunari Filippo Antonelli, in merito alla questione Vanoli – per un prestito con diritto di recompra del Biscione.