Sono diversi i giocatori delle varie squadre di Serie A che hanno il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e di cui circolano i nomi

Dato che da diverse settimane la stagione è finita, ormai si parla solo più di calciomercato con la prossima sessione estiva che è sempre più vicina. Dunque, come accade ogni anno, il calcio giocato ha lasciato spazio a trattative, ipotesi e sogni di mercato. E come accade sempre ci sono anche diversi giocatori di Serie A che a partire dal prossimo 30 giugno vedranno scadere il proprio contratto con i rispettivi club. Giocatori dunque che dovranno andare a caccia di una nuova sistemazione e per questo motivo dei quali si sentirà parlare molto in questi giorni. Calciatori che potrebbero diventare delle vere e proprie occasioni di mercato già solo per il fatto che arriverebbero a parametro zero. Ma c’è anche da dire che ci sono anche diversi nomi importanti che lasceranno squadre altrettanto importanti perché scadrà il loro contratto. Tra di loro per esempio ci sono diversi giocatori dell’Inter che ha vinto la Coppa Italia e che è arrivata in finale di Champions League. Giocatori del calibro di Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, giusto per fare qualche esempio.

Saponara pronto a salutare la Fiorentina, Cuadrado-Juve addio dopo tanti anni insieme

Ma non ci sono solo giocatori dell’Inter in scadenza di contratto. Tra i giocatori con i nomi più altisonanti che tra pochi giorni dovranno salutare i rispettivi club c’è senza alcuna ombra di dubbio Roberto Pereyra, vecchio pallino di mercato del Toro che potrebbe tornare di moda, pronto a separarsi dall’Udinese. L’argentino ha indiscutibili qualità tecniche tra cui una grande capacità di sfornare assist e un ottimo tiro per questo potrebbe fare comodo a diverse squadre. Poi c’è anche Juan Cuadrado che dirà addio alla Juve dopo ben 8 stagioni in bianconero dove ha vinto tanti trofei e ha collezionato 314 presenze, 26 gol e 65 assist. E poi c’è Riccardo Saponara che dopo aver vissuto una seconda giovinezza a Firenze si appresta a salutare la Fiorentina per intraprendere una nuova avventura. Per lui ci sono diverse squadre interessate. Questi sono solo alcuni dei giocatori che potrebbero trasformarsi in opportunità di mercato, i nomi più importanti che hanno sicuramente ancora molta voglia di mettersi in gioco.