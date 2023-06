Calciomercato Torino / La situazione sulla fascia destra del Torino: Wilfried Singo è in uscita e potrebbe salutare

Manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato, fissata per il 1 di luglio. Da lì in poi le trattative entreranno nel vivo, ma alcune situazioni si possono già delineare. Una di queste per esempio è quella di Wilfried Singo, esterno destro del Torino. Il contratto dell’ivoriano scade nel 2024 e il giocatore è in uscita. Solo in caso di rinnovo, rimarrà in granata la prossima stagione. La società non ha intenzione di perderlo a zero e senza rinnovo finirà sul mercato in questa sessione. Trattandosi di un classe 2000, che ha già dimostrato tanto ma può fare ancora meglio, su di lui ci sarà l’interesse di varie squadre, anche dall’estero. Inoltre, è uno dei pochi giocatori monetizzabili per il Toro, che avrà la necessità di fare un po’ di cassa.

I sondaggi sulla fascia

I profili che vengono osservati e con i quali ci sono stati contatti sono diversi. In pole è balzato il nome di Raoul Bellanova, esterno di proprietà del Cagliari, che ha giocato nell’Inter in questa stagione. Per lui l’accordo è vicino e si tratterebbe di un colpo molto interessante. Attenzione però ai nerazzurri, che non mollano la presa. Altro giocatore che è stato sondato è Pasquale Mazzocchi, in uscita dalla Salernitana. Passando invece all’estero, ci sono stati contatti per Max Johnston, svincolato dal Motherwell e Timothy Fosu-Mensah del Bayer Leverkusen.