Futuro da decifrare per quanto riguarda il numero 77 Karol Linetty: per Juric rimane un giocatore affidabile

A pochi giorni dall’apertura del calciomercato, il futuro di alcuni giocatori del Toro è ancora da decifrare. Uno di questi è Karol Linetty, centrocampista polacco di Ivan Juric. In questa stagione è stato protagonista, con 35 presenze tra campionato e Coppa Italia. Si è dimostrato un giocatore affidabile, sempre pronto quando chiamato in causa per lottare in mezzo al campo. Arrivato nel 2021 dalla Sampdoria per 7,5 milioni di euro, i blucerchiati nel 2016 lo avevano pagato 3,1 milioni dal Lech Poznan. Il suo contratto scade nel 2024 e senza rinnovo c’è il rischio di perderlo a zero. Il suo futuro in granata è in dubbio e ancora da decifrare, ma potrebbe salutare nella sessione di mercato che sta per aprirsi.

Ricci e Ilic davanti a lui

In questo momento i due centrocampisti titolari sono Samuele Ricci e Ivan Ilic. I due gioielli granata classe 2001 garantiscono quantità e qualità nella zona centrale del campo. In questa stagione però, la coppia ci ha messo parecchio ad ingranare, soprattutto a causa dei problemi fisici. Ed ecco che Linetty si è dimostrato un elemento prezioso all’interno della rosa, ma in vista del prossimo campionato, potrebbe volere maggiore spazio. Per lui inoltre in questa stagione 1 gol contro la Roma in trasferta di testa e 9 cartellini gialli. Contro il Bologna in casa una delle sue migliori prestazioni, culminata con la corsa al 90′ che ha fatto impazzire i tifosi.