Le ultime di calciomercato in Serie A: il Tottenham prepara l’assalto a Bremer, alla Fiorentina piace Falcone per la porta

La sessione di calciomercato si aprirà ufficialmente il 1 luglio 2023. In Serie A però, i movimenti sono già tanti e alcune trattative sono già in stato avanzato. Notizia di oggi, che arriva dall’Inghilterra, è quella di Gleison Bremer, voluto fortemente dal Tottenham. Gli Spurs sono pronti all’assalto per avere il difensore brasiliano, che prima di andare alla Juventus ha giocato nel Torino. Dopo l’addio di Antonio Conte, sulla panchina degli inglesi ci sarà Ange Postecoglu, allenatore greco ex Celtic. L’obiettivo numero uno era Guehi del Crystal Palace, ma la richiesta troppo alta (70 milioni di euro), ha fatto finire l’attenzione su Bremer. Su di lui, ci sarebbero anche gli occhi di Chelsea e Manchester City.

Fiorentina: piace Falcone per la porta

La Fiorentina invece, è interessata a Wladimiro Falcone per la porta. Il portiere classe 1995, era andato al Lecce in prestito dalla Sampdoria. Dopo un’ottima stagione con il numero 30 sulle spalle, il 16 giugno è stato riscattato. Adesso la Fiorentina potrebbe prenderlo, nonostante la presenza di Terracciano, Cerofolini e Sirigu. Quest’ultimo era arrivato dal Napoli a gennaio, nello scambio con Gollini, ma poi ha subito un grave infortunio. Le parole dell’agente di Falcone sono state le seguenti: “Terracciano non porta punti alla squadra”.

Salernitana, si avvicina il riscatto di Dia

Anche la Salernitana è molto attiva sul mercato. Dopo aver confermato Paulo Sousa in panchina, sta per arrivare il riscatto di Boulaye Dia. Il senegalese, è arrivato in prestito dal Villareal l’estate scorsa. Ha messo a segno 16 gol e 6 assist in campionato e ora verrà riscattato per 12 milioni di euro. Iervolino, il presidente dei campani, ha dichiarato: “Sousa confermato. Ora riscattiamo Dia”. Inoltre la Salernitana è interessata a Gabbia, difensore in uscita dal Milan. Occhi puntati anche su Daniel Maldini.