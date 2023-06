Verdi tornerà a Torino dopo la stagione in prestito all’Hellas Verona: dunque il club granata dovrà cercargli una nuova squadra

L’estate prosegue e così i vari club di Serie A continuano a programmare in maniera accurata la prossima stagione, dato che il suo inizio è ormai alle porte. In casa Toro sono tante le situazioni che dovranno essere risolte, tra queste la questione esuberi. Ovvero, i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Ivan Juric. Tra di loro c’è, senza alcuna ombra di dubbio, Simone Verdi, il cui contratto scadrà nel 2024. Il trequartista ex Bologna arrivato o meglio, tornato al Toro nell’estate del 2019, con il club piemontese che sborsò al Napoli 22 milioni di euro, non è mai riuscito a far decollare la sua carriera con addosso la maglia granata come in molti pensavano. E dopo la parentesi alla Salernitana dello scorso anno e quella all’Hellas Verona, nella stagione che si è conclusa da poche settimane, farà ancora una volta ritorno all’ombra della Mole, dato che non si sono verificate le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto da parte del club gialloblù. Il presidente granata Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati hanno già da qualche giorno nella testa il pensiero di trovare una nuova squadra a Verdi e sperano di poterlo fare il prima possibile.

Verdi: a complicarne la cessione è stata una stagione a Verona tra alti e bassi

Per il Toro trovare una nuova sistemazione a Verdi non sarà affatto semplice, anche perché l’attaccante classe 1992 è reduce da una stagione all’Hellas Verona non particolarmente positiva, dove ha registrato molti alti e bassi anche per colpa di diversi problemi fisici. In gialloblù Verdi ha collezionato 25 presenze, riuscendo a segnare 5 gol. Un bottino certamente molto magro che complica il lavoro di Vagnati, impegnato a trovargli una nuova sistemazione. Ma il dirigente ex Spal farà di tutto per riuscire a trovare una squadra al giocatore ex Napoli, anche perché il Toro vuole sbarazzarsi dell’ingaggio di Verdi. Se ci riuscirà, o meno, solo il tempo ce lo dirà. Per adesso quello che non manca alla società granata è il tempo per poter trovare una soluzione.