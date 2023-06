Il Torino ha l’accordo con il Cagliari ma il giocatore prende tempo, l’Inter può ancora provare l’affondo per l’esterno

Vista la necessità di rinforzare le fasce, anche a causa del sicuro addio di Ola Aina e della possibile cessione di Singo, il Torino FC nelle scorse settimane si è buttato a capofitto nel mercato per trovare un esterno da dare a Juric per la prossima stagione. Raoul Bellanova è un obbiettivo del Torino che negli scorsi giorni ha trattato con il Cagliari battendo anche la concorrenza dell’Inter e trovando un accordo per la cessione del giocatore in cambio di 7 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Il giocatore nella scorsa stagione era in prestito all’Inter con il diritto di riscatto che però i nerazzurri hanno preferito non esercitare per cercare di acquistate il giocatore ad un prezzo più basso. Attualmente l’esterno italiano è impegnato con la nazionale italiana negli europei under 21 e il Torino attende fiducioso di trovare l’accordo con il giocatore. Attenzione però perchè il giocatore prende tempo e l’Inter non ha ancora mollato del tutto. L’Inter potrebbe in questi giorni cercare di fare l’affondo decisivo. I nerazzurri potrebbero anche cercare di inserire qualche contropartita nella trattativa per convincere il Cagliari a lasciare a loro il giocatore.

Raoul Bellanova: il mancato riscatto dell’Inter

Nell’ultima stagione i nerazzurri hanno pagato 3 milioni per il prestito e hanno fissato un diritto di riscatto di 7 milioni di euro. La squadra milanese però non ha esercitato il diritto di riscatto e i granata si sono inseriti per cercare di strappare a Inzaghi il classe 2000. Ora si attende la fine degli europei under 21 per capire se l’Inter voglia rilanciare oppure abbia deciso di andare verso altre strade.