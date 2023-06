Sirene dall’estero per Milan e Juve, dopo Tonali anche Hernandez e Chiesa potrebbero dire addio alla Serie A

Il Newcastle dopo la storica qualificazione in Champions League è scatenato sul mercato, dopo Tonali, che verrà ufficializzato dopo l’Europeo under 21, la squadra inglese punta ad altri due giocatori di altissimo livello della Serie A: Theo Hernandez e Chiesa. Per ora nessuna trattativa e entrambi gli affari sono difficili perchè bisognerà battere la concorrenza delle altre, infatti sul terzino del Milan c’è anche l‘Altetico Madrid, mentre su Chiesa c’è l’Aston Villa che vorrebbe tentare il colpo. Per Theo Hernandez però la richiesta è molto alta, il Milan infatti non accetterà offerte inferiori agli 80 milioni di euro. Nel frattempo la Juve prepara l’affondo per Thomas Partey dopo aver salutato Leandro Paredes che non sarà riscattato e mentre aspetta la risposta di Rabiot in merito al rinnovo. Per il centrocampista obbiettivo dei bianconeri i Gunners chiedono una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il giocatore ha già dato l’ok e ora si aspetta l’accordo tra le due società. Juventus che punta anche a Weah, ala destra del 200. Per lui c’è già l’intesa con il Lione per 12 milioni di euro.

Milan: Frattesi per sostituire Tonali sul neroverde si muove anche l’Inter

Si muove anche nel mercato in entrata il Milan che ha individuato in Frattesi il giocatore perfetto per sostituire Tonali, avviati i contatti con il Sassuolo. Il centrocampista neroverde ha segnato ben 7 gol in questa stagione e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni, tuttavia vista anche la concorrenza dell’Inter che per il centrocampista italiano aveva offerto già 35 milioni potrebbero essere necessari addirittura 40 milioni per aggiudicarselo. Il Sassuolo dal canto suo sta già pensando a chi puntare con i soldi che arriveranno dalla cessione di Frattesi: piace Yunus Musah, classe 2002 del Valencia. Ancora il Milan al centro del calciomercato che per rinforzare il suo reparto offensivo punta a Thuram. Al giocatore offerto un contratto da 6 milioni all’anno, si attende una risposta nei prossimi giorni. Intanto l’Atalanta si muove cercando nuovi giovani talenti: piace El Bilal Toure, attaccante classe 2001 dell’Almeria che ha segnato 7 gol questa stagione. Il Lecce invece ufficializza l’arrivo a titolo temporaneo del classe ’99 Almqvist, attaccante del Rostov.

Inter: si aspetta l’offerta dell’All Nassr, intanto è fatta per Azpilicueta

L’Inter aspetta un’offerta scritta entro lunedì dell’All Nassr per Marcelo Brozovic, il suo attuale valore di mercato è di 25 milioni di euro ma come si sa All Nassr non ha particolari difficoltà economiche, nel frattempo è pronto un contratto biennale per Azpilicueta che arriverebbe dal Chelsea a parametro 0. Sempre a parametro 0 c’è un altro colpo possibile, la Lazio infatti sta valutando la possibilità di portare Wilfred Zaha in Serie A. L’esterno di attacco da 7 gol e 2 assist in stagione è in scadenza di contratto e sarebbe un ottimo colpo per i biancocelesti che nel frattempo sono sempre più vicini a rinnovare Pedro, Luis Alberto e Zaccagni. I primi due ormai attendono solo la conferma scritta mentre il terzo ha ricevuto la promessa di rinnovo da Lotito nel giorno delle sue nozze.