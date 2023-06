Davide Vagnati è in Romania e ieri sera, ha potuto vedere da vicino un obiettivo di mercato: Raoul Bellanova

In Romania e Georgia si gioca l’Europeo Under 21. Davide Vagnati, ha colto l’occasione per andare in Romania alla ricerca di talenti e ha potuto vedere da vicino Raoul Bellanova. L’esterno di proprietà del Cagliari, che in questa stagione ha giocato nell’Inter, è vicino ai granata. L’Italia ha esordito ieri sera, contro la Francia e il classe 2000 è stato l’osservato speciale del dt del Torino. Intanto proseguono i contatti con il Cagliari e soprattutto i dialoghi con il procuratore del ragazzo: il sì del giocatore non è ancora arrivato mentre c’è un’intesa con il club sardo (anche se restano da sistemare l’intesa sui bonus). Nel frattempo la partita di ieri ha dato importanti indicazioni, per quello che potrebbe essere un investimento corposo in casa Toro. Corsa, qualità, assist e gol: le caratteristiche per fare bene con Juric ci sono tutte.

Le parole di Capozucca

Stefano Capozucca, ex ds del Cagliari, ha dichiarato che il Torino lo aveva già chiesto un anno fa. Queste inoltre, le sue parole, in esclusiva a Toro.it: “Il sistema di gioco di Juric è molto simile a quello adottato nell’Inter di Inzaghi. La differenza sta nel fatto che lì, però, c’era la necessità di vincere subito e per un giovane questo non è semplice. Juric, inoltre, è uno degli allievi di Gasperini, e con il suo modo di giocare può aiutare molto Raoul dal punto di vista tattico. Con lui, Bellanova può fare molto bene”.