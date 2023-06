Le trattative di calciomercato in Serie A: Tonali verso il Newcastle, il Frosinone su Maksimovic. Vicario va al Tottenham

Le trattative di calciomercato, nonostante la sessione si apra ufficialmente il 1 di luglio, iniziano ad entrare nel vivo. Inghilterra come sempre protagonista e pigliatutto. Dopo l’addio di Maldini e Massara infatti, anche Sandro Tonali sta per lasciare il Milan. L’offerta è arrivata dal Newcastle ed è di 75 milioni, con la società rossonera che ne chiede 80. Mancano solo i dettagli, ma l’offerta è stata accettata. Un altro talento italiano sta per lasciare la Serie A e si tratta di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli. Il portiere andrà al Tottenham, per la cifra di 20 milioni di euro. I principali nomi in pole per sostituirlo sono due: Cragno del Monza e Caprile del Napoli (questa stagione in prestito al Bari).

Lazio: se salta Berardi si pensa a Orsolini

La Lazio invece, è in trattativa con il Sassuolo per Domenico Berardi. Su di lui però ci sono anche altre squadre: se l’affare dovesse saltare, l’alternativa è Riccardo Orsolini del Bologna. In tal caso, ci sarebbe la concorrenza di Inter, Roma, Napoli e Fiorentina.

Frosinone: caccia a un difensore, Inter: caccia a un centrocampista

Il Frosinone, appena promosso in Serie A, è alla ricerca di un difensore. I nomi sulla lista sono 3: Maksimovic (vecchia conoscenza granata), Augello e Amione. I tre nomi per il centrocampo dell’Inter invece sono Frattesi (Sassuolo), Milinkovic-Savic (Lazio) e Koopmeiners (Atalanta). Scatto del Cagliari invece per Baschirotto, difensore del Lecce, che ha fatto bene in questa stagione.