Davide Vagnati seguirà l’Europeo Under 21, dove la meglio gioventù delle Nazionali partecipanti battaglierà per il titolo

Oggi sarà certamente spettatore della sfida tra Francia e Italia, ma non saranno solo i “suoi” Ricci e Pellegri sotto la lente. Al contrario il direttore tecnico Vagnati si trova in Romania per seguire da più vicino i migliori talenti presenti nella kermesse. Nei prossimi giorni il dirigente del Torino avrà così modo di vedere all’opera tanti di quei calciatori di cui ha ricevuto relazioni dallo staff. E potrebbe così essere l’occasione per scegliere su chi affondare il colpo nei prossimi giorni.