Calciomercato Torino: Bellanova in entrata allontana Singo, il futuro dell’ivoriano può essere lontano dal capoluogo piemontese

La sessione di calciomercato si aprirà ufficialmente il 1 di luglio, ma in casa Toro le trattative sono già nel vivo. La prima importante operazione sarà il molto probabile rinnovo di Koffi Djidji fino al 2024 e adesso, si avvicina Raoul Bellanova del Cagliari. L’esterno classe 2000 ha giocato in prestito all’Inter quest’anno, ma non è stato riscattato dai nerazzurri. L’operazione, vicina alla chiusura, è di 9 milioni di euro (7 milioni + 2 di bonus). Bellanova in entrata, allontana quindi Wilfried Singo dal Torino. Si tratta di un investimento importante, che il Torino però può finanziare dalla cessione del numero 17 granata. Dopo Ola Aina, che ha salutato, e il mancato riscatto di Lazaro, anche lui potrebbe lasciare il capoluogo piemontese. Quello degli esterni, è un reparto che può essere completamente rifatto. Anche la permanenza di Vojvoda, infatti, è in dubbio.

La situazione contrattuale

Il contratto di Singo con i granata, scade il 30 giugno del 2024. Se la società vuole monetizzare, per evitare di perderlo a zero, è arrivato il momento giusto per farlo. Essendo giovane e di prospettiva, le pretendenti non mancano. Quest’anno al Torino non ha fatto male, ma poteva fare di più: ha dato come l’idea di non essere esploso completamente. Bellanova è un profilo molto interessante: ha corsa, gamba e non gli mancano il cross e il tiro. Il giocatore nato a Rho potrebbe essere il sostituto di Singo.