Quello di Bellanova è un nome caldo per il calciomercato del Torino: ecco perché Ricci e Pellegri possono “convincerlo” a giocare in granata

Il calciomercato del Torino è entrato ufficialmente nel vivo. Davide Vagnati è al lavoro su più fronti: sta trattando il ritorno di Nikola Vlasic dal West Ham, continua ad inseguire Miranchuk per un ritorno del russo dopo un’annata tutto sommato positiva e ha messo gli occhi su Raoul Bellanova, per il quale l’accordo con il Cagliari dovrebbe essere molto vicino. Il terzino ha passato l’ultima stagione nell’Inter di Simone Inzaghi, ma i nerazzurri hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto nei confronti del club della Sardegna. Bellanova ha fatto così ritorno in rossoblù, ma potrebbe nuovamente cambiare maglia nella prossima stagione.

Il fattore Under-21

Il ct Paolo Nicolato ha diramato la lista dei convocati che prenderà parte all’Europeo Under-21 in programma da oggi in Romania. Tra i nomi presenti ci sono quelli di Pellegri, Ricci e Bellanova. I tre avranno sicuramente occasione di parlare del Toro e i calciatori granata potrebbero avere un ruolo fondamentale nel proseguo della trattativa. La società sta facendo il massimo per mettere il terzino a disposizione di Juric, ma sarà da capire la volontà del giocatore: l’ultima parola spetta al classe 2000.