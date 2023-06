Esclusiva / Stefano Capozucca, ex Ds del Cagliari ha raccontato Raoul Bellanova a Toro.it: “È in evoluzione continua”

Si è ormai entrati nel vivo del calciomercato, con diverse operazioni che stanno per andare in porto. Tra queste anche quella relativa a Raoul Bellanova, esterno di centrocampo del Cagliari, nella scorsa stagione all’Inter e che risulta molto vicino al Torino. Abbiamo chiesto a Stefano Capozucca, ex Ds dei sardi che lo ha riportato in Italia dopo l’esperienza al Bordeaux, di raccontarcelo.

Capozucca: “Bellanova con Juric può fare bene. Corsa e fisico i suoi punti forti”

Cosa ne pensa di Raoul Bellanova, lei che lo ha riportato in Italia?

Bellanova è un giocatore in evoluzione continua. Noi lo abbiamo portato al Cagliari per una cifra irrisoria dal Bordeaux, ma era reduce da una stagione talmente complicata che il suo stato mentale era problematico. In Sardegna ha ricevuto fiducia, ha saputo aspettare il proprio momento allenandosi bene e, dopodiché, Mazzarri non lo ha più tolto dal campo. E lui, ovviamente, è tornato tranquillo.

Quali sono le caratteristiche tecniche principali?

Lui è un giocatore di corsa e, soprattutto, fisico. Queste lo rendono un esterno destro in grado di fare le due fasi. Infatti, l’interesse del Torino non mi sorprende. Già lo scorso anno Vagnati mi aveva chiesto di lui, prima che il giocatore andasse all’Inter.

Come crede che possa integrarsi nel sistema di gioco di Juric?

Il sistema di gioco di Juric è molto simile a quello adottato nell’Inter di Inzaghi. La differenza sta nel fatto che lì, però, c’era la necessità di vincere subito e per un giovane questo non è semplice. Juric, inoltre, è uno degli allievi di Gasperini, e con il suo modo di giocare può aiutare molto Raoul dal punto di vista tattico. Con lui, Bellanova può fare molto bene.

Passando a lei, che ha lasciato il Cagliari lo scorso ottobre, c’è stato un contatto con il Torino?

In passato sì, ma mai nulla di concreto. Quando io ho lasciato Cagliari non c’è stato nulla con il Toro, e non vedo perché avrebbero dovuto cercarmi. Loro hanno Vagnati, un direttore tanto giovane quanto buono, che fa sicuramente al caso del Torino.