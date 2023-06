Esclusiva / Enrico Fantini ha rilasciato un’intervista in esclusiva per Toro.it: da Bellanova fino a Vlasic e Miranchuk, le parole dell’ex Torino

Enrico Fantini, ex attaccante del Torino nella stagione 2005/2006 e attuale tecnico della Sanremese Under-17, ha risposto alle domande della nostra redazione sul calciomercato granata. Fantini ha parlato di Bellanova, che Davide Vagnati sta cercando di mettere a disposizione di Juric, ma anche di Nikola Vlasic e di Aleksey Miranchuk: il loro futuro è ancora incerto e la società dovrà decidere se riportarli in granata per la prossima stagione.

Le parole di Fantini sul mercato del Torino

Cosa pensa di Bellanova?

“Che dire, è un giocatore interessante e giovane. È sicuramente un investimento per il futuro, ma è ancora tutto da scoprire”.

È d’accordo con la scelta della società di non riscattare Lazaro?

“Non saprei, sicuramente sono scelte della società. Avranno valutato anche con Juric, noi siamo tifosi e dobbiamo condividere le loro idee”.

Riprenderebbe al Toro Valsic e Miranchuk?

“Riprenderei Vlasic, mentre su Miranchuk sono un po’ dubbioso, anche se ha delle qualità importanti. Con le qualità che ha potrebbe fare molto di più e credo che non abbia ancora espresso il suo potenziale”.

In quale reparto dovrebbe rinforzarsi di più il Toro?

“Secondo me l’attacco, Sanabria ha bisogno di un’alternativa oltre a Pellegri”.

Tratterrebbe Schuurs al Toro?

“Certamente, si è dimostrato all’altezza ed è un ottimo difensore”.