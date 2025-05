Antonio Ballarin, figlio dell’Invincibile Aldo, ha rilasciato un’intervista ai nostri microfoni. Ballarin ha ricordato suo papà e il valore del 4 maggio

Passano gli anni ma la memoria non sbiadisce. Il 4 maggio sarà sempre una data fondamentale per il Toro e i suoi tantissimi tifosi che, anche quest’anno, sono accorsi in massa per onorare la memoria del Grande Torino. Oggi si è svolta la commemorazione al cimitero monumentale di Torino. Ai microfoni di Toro.it, Antonio Ballarin, figlio dell’Invincibile Aldo, ha ricordato i momenti con suo padre e la sinergia che c’era tra i giocatori del Grande Torino.

“In campo erano dei leoni, in famiglia invece premurosi. Erano un gruppo unito, si trovavano per mangiare insieme, chiacchierare e giocare con i figli“. Il sogno di Aldo Ballarin è sempre stato quello di giocare per il Toro, come racconta il signor Antonio: “Mio papà aveva avuto offerte da Inter e Bologna ma lui voleva indossare la maglia del Torino“.

L’intervista di Antonio Ballarin

Ecco l’intervista completa ad Antonio Ballarin: