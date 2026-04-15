Le parole di Claudio Sala sull’attuale Torino, in seguito alla conferenza stampa di presentazione della Partita della Storia

Claudio Sala capitano del Torino nell’anno dello scudetto è tra i promotori della Partita della Storia, quella che il 16 maggio, che celebrerà i 50 anni dell’ultimo scudetto vinto dai granata nel 1976. Dopo la conferenza stampa Sala ha analizzato anche la situazione attuale dei granata.

L’intervista a Claudio Sala

Ecco le parole dell’ex capitano granata:

Il Toro, vincendo sabato contro l’Hellas, si è tolto definitivamente dai guai?

“Abbiamo risolto dei problemi che già si sapeva che si sarebbero risolti, anche perché c’erano troppe squadre dietro che potevano mangiarsi dei punti l’una con l’altra e quindi chiaramente il Torino era un po’ borderline: questa vittoria ha messo un po’ al sicuro tutto ciò che si era preventivato”.

D’Aversa le è piaciuto fino ad ora?

“A cambiare allenatore bisogna sempre pensarci tre volte, perché l’allenatore che va via sa tutto dei propri giocatori. L’allenatore che arriva deve entrare in sintonia con i giocatori che magari non conosce e questo è un momento di difficoltà che comporta qualche mese per entrare nel cuore non solo dei giocatori, ma anche in quello di una squadra che ha fatto la storia”.

C’è un nucleo di giovani importante: Prati, Casadei e Gineitis…

“Una volta il Torino li cresceva da solo i giovani, quando sono arrivato io c’erano 8 giocatori tutti cresciuti nel settore giovanile, che era la forza della squadra, la forza del Torino. Quando sono venuti a cambiare i presupposti per poter prendere i migliori giocatori si è iniziato a tirare fuori i soldi. Una volta invece prendevi un giocatore e ne davi uno dei tuoi in scambio, e la qualità del Toro è sempre stata il cercare di avere una squadra giovanile molto forte”.

La formula giusta per tornare forti sarebbe quindi questa?

“Sì, sarebbe la formula giusta per tornare. Chi ama il Torio e vi è stato tanti anni trasmette l’identità granata”.

Mancano sei partite alla fine del campionato ed il Torino è salvo, D’Aversa ha invitato voi calciatori dello Scudetto ad andare a trovare la squadra al Fila, ma cosa direbbe loro per evitare che, come l’anno scorso, la squadra molli?

“L’obiettivo della salvezza è importante, determinante, è chiaro che però bisogna sempre onorare la partita, lo spettacolo e i tifosi. Questa è la realtà di un Torino che cercherà sicuramente di essere all’altezza anche se il fatto di rischiare di retrocedere sia ormai lontano”.

Sono passati 50 anni dall’ultimo scudetto…

“Cinquant’anni sono tanti e qualcuno potrebbe dirmi che in tutto questo tempo si è vinto solo uno scudetto. Ma io nel 1972-’73 sono arrivato secondo, nel 1976-’77 ancora secondo a un punto, quindi quella squadra inserita nel calcio moderno avrebbe giocato la Coppa dei Campioni per 7-8 anni. Una volta ci andava solo chi vinceva lo Scudetto, mentre adesso ci vanno le prime quatto in classifica e a volte anche la quinta o sesta. Noi in classifica arrivavamo sempre vicino alle squadre più forti”.

Però ora sono passati tanti anni e il Torino non è più uno squadra competitiva come lo eravate voi.

“Ogni tanto qualche cosa di sorprendente nella vita succede, quindi non si sa mai. Mai dire mai”.

Cosa ne pensa del fatto che i tifosi disertano lo stadio?

“Le componenti devono sempre stare tutte insieme come nel lavoro, quindi ci deve essere il Presidente, la società, i giocatori e i tifosi che devono remare tutti dalla stessa parte. Se una di queste componenti non fa questo, allora sì il Torino avrà dei problemi”.

A proposito della contestazione, c’è da venirsi incontro anche se sembra di essere ad un punto di non ritorno…

“Perché di non ritorno? C’è sempre da ricostruire qualche cosa d’importante e poi ogni campionato ha una sua storia e speriamo di avere una squadra che prima o poi ci possa sorprendere, come ha fatto il Torino dello Scudetto che aveva sorpreso tutti, perché nessuno pensava che dopo l’eliminazione di tutte le vecchie glorie e inserendo giocatori giovani e un allenatore che aveva fatto la differenza rispetto ai suoi colleghi, perché uno come Radice era avanti 30 anni rispetto a tutti gli altri, il Toro potesse vincere”.

C’è qualcuno dell’attuale Torino dal quale si deve ripartire l’anno prossimo, magari Vlasic o Simeone?

“L’importante è creare una spina dorsale e inserire i giocatori validi, con un allenatore come D’Aversa, che riesca a capire quale possa essere il futuro di questi giocatori. Se arrivasse un altro allenatore ci metterebbe 5-6 mesi prima di capire quanto possono dare questi giocatori”.