Le parole di Domenico “Mecu” Beccaria in occasione della Partita della Leggenda 2026, andata in scena il 6 giugno 2026

Domenico Beccaria, per tutti “Mecu”, è un volto noto del mondo granata. Consigliere della Fondazione Filadelfia e presidente del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, in occasione della Partita della Leggenda giocatasi al Filadelfia il 6 giugno 2026, ha rilasciato a Toro.it le dichiarazioni che seguono.

Le parole di Beccaria

In questi ultimi 3 anni cosa è cambiato? L’obiettivo è sempre quello di portare il Museo da Villa Claretta qui al Fila?

“Purtroppo e per fortuna non è cambiato niente. Putroppo perché siamo lì che stiamo lavorando, anche se non vediamo il traguardo. Anche se è più vicino. Per fortuna perché questo è un appuntamento che sta prendendo sempre più piede. Sempre molto sentito e sempre molto partecipato. I giocatori, sia gli ex granata che gli artisti, partecipano con passione. Questa è diventata una rimpatriata tra amici e siamo felici di questa cosa e ci auguriamo che diventi un appuntamento fisso. Visto e considerato che è un momento piacevole per tutti”.

Quanto manca al traguardo?

“Ciclisticamente parlando, dal punto di vista burocratico e amministrativo, siamo in volata. Per il traguardo invece siamo lì in volata per il permesso e dovrebbe essere questione di settimane. E avremo il permesso di costruire. Ma poi dobbiamo trovare i soldi per costruire e poi c’è il bando per la realizzazione dell’opera. Quindi ci vuole ancora un momento”.



