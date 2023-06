L’intervista di Riccardo Maspero in esclusiva a Toro.it: “La conferma di Juric è un buon punto di partenza”

Riccardo Maspero è uno di quei giocatori che è entrato nella storia del Torino: indimenticabile il gol del 3-3 nel derby del 2001 e la successiva buca scavata sul dischetto prima che Salas il rigore che avrebbe potuto riportare in vantaggio la Juventus. Lo abbiamo intervistato in esclusiva per Toro.it per commentare il mercato del Torino.

Maspero: “In caso di offerte importanti farei partire Schuurs”

Partiamo dalla conferma di Juric, è un segnale importante?

“La conferma di Juric è un buon punto di partenza. Il mister è l’anima di questo Torino, di conseguenza confermarlo vuol dire dare fiducia e continuità ad un progetto, con un allenatore valido e con delle idee. Sicuramente è il migliore per valorizzare i giocatori e migliorare la rosa. Non c’è scelta migliore di questa”.

Vlasic e Miranchuk sono da riscattare?

“Il riscatto dipende dal mister. Lui li vede e avrà delle intenzioni, ma c’è anche l’aspetto economico e societario. Sono situazioni che Juric, Cairo e Vagnati vedono insieme. Bisogna capire gli obiettivi: se i riscatti sono elevati, si deve andare su altri profili adatti all’economia del Toro”.

Nella rosa del Torino sono giocatori da tenere a ogni costo o c’è qualcuno che può essere sacrificato sl mercato?

“In caso di offerta farei partire Schuurs, ma dipende. L’offerta economica deve essere importante, ma importante importante. Altrimenti è giusto dare continuità, come con Buongiorno. Si tratta di giocatori di proprietà, che possono darti amore e attaccamento alla maglia. Questi ragazzi possono garantirlo, però devi proporre un contratto a lunga scadenza e dare garanzie, per farli diventare anima di questo Toro”.

Che mercato sarà questo per il Torino?

“Dipende tutto da una cosa: da quanto mette Cairo a disposizione. Se mette i soldi, non hai problemi. Poi bisogna vedere quali sono gli obiettivi per l’anno prossimo. Se vuoi obiettivi importanti, qualche soldo devi metterlo, altrimenti è come sempre: arrivi ad aprire il barattolo di marmellata, ma non puoi metterci le mani dentro. Perché? Perché ti serve qualcosa in più, che al momento non hai. Serve qualcosa di concreto, che deve dare il presidente. Il mister può far giocare bene la squadra, mettere idee e qualità, ma arrivi fino ad un certo punto. Poi serve la qualità, se non ce l’hai ti fermi”.