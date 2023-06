Roberto Cravero, intervistato ai microfoni di Toro.it: “Juric si è meritato la conferma. Buongiorno è forte”

Nella giornata di ieri, al motovelodromo di Torino, è stato presentato il libro “Cose di calcio, cose da Toro” di Marcello Bonetto. Tanti ospiti presenti tra cui Eraldo Pecci, Renato Zaccarelli, Moreno Longo, Roberto Salvadori e Roberto Cravero. Quest’ultimo è stato intervistato da Toro.it: di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Cravero

Sulla conferma di Juric: “Conferma importante e giusta, meritatata attraverso le prestazioni, la costruzione di una squadra e di un gioco. Penso che sul campo ha meritato, ma non entro in discorsi extra: da spettatore sono contento. Ha dato compattezza e serietà al Toro”. Sui riscatti di Vlasic e Miranchuk: “Sono giocatori che hanno dato in questa stagione, poi però c’è anche l’altra faccia della medaglia: per riscattarli ne deve valere la pena. Non so che valutazioni possano dare West Ham e Atalanta, che sono dentro queste trattative. Penso però che il Toro farà di tutto per tenerli”. Su Buongiorno: “Lui deve essere intoccabile perchè sta giocando bene, è forte. Sta migliorando di partita in partita, si tratta di un giocatore emergente. Il fatto che sia cresciuto nel Torino è un qualcosa in più, potrà diventare stabile nel giro della Nazionale”. Sull’addio di Benedetti: “Non so i motivi, ho troppo rispetto del Benedetti persona. Non entro in merito in un qualcosa che non conosco. Non so quanto perde il Toro, è una scelta sua e la rispettiamo”.