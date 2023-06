Esclusiva / “Il poeta del gol” a Toro.it ha parlato dell‘importante match Torino-Inter e dei giocatori che potranno essere decisivi

Siamo ormai agli sgoccioli, manca pochissimo all’inizio dell’ultima giornata di Serie A. Nell’ultima partita di campionato il Toro ospiterà tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino l’Inter. Dunque una sfida che sulla carta per i granata sarà molto complicata, ma questo non deve spaventare Rodriguez e compagni che faranno davvero di tutto per vincere dato che l’obiettivo, che il Toro insegue ormai da diverso tempo, è quello di concludere il campionato all’ottavo posto in classifica. Posizione che potrebbe significare ritornare a giocare una competizione europea. Della partita dove i granata affronteranno la squadra di Simone Inzaghi ne abbiamo parlato con Claudio Sala, per tutti i tifosi del Toro “il poeta del gol”. Sala non ha bisogno di grandi presentazioni, per lui parlano i numeri: oltre 366 presenze, 33 reti e decine di assist confezionati con addosso la maglia del Toro. In realtà potrebbe bastare dire solamente Scudetto del ‘76. Nel corso dell’intervista Sala non ha parlato solo di Toro-Inter, ma anche di altri temi interessanti.

Sala, il Toro è ancora in corsa per ottenere l’ottavo posto in classifica. Domani i granata affronteranno l’Inter. Che partita si aspetta tra il Toro e i nerazzurri?

“Mah, io ritengo che l’Inter ormai ha praticamente concluso il suo campionato, è in Champions League. Il Toro invece deve stare molto attento a non sprecare questa occasione per cercare di concludere il campionato al meglio e finire in una posizione di classifica più in alto possibile”.

Secondo lei la squadra di Inzaghi nella partita contro il Toro sarà tanto distratta dal pensiero della finale di Champions League che giocherà solamente una settimana dopo?

“Sicuramente sì. Il pensiero dei nerazzurri è rivolto alla finale di Champions League che può far sì che l’Inter torni a vincere qualcosa di importante come la coppa dalle grandi orecchie”.

Tra i giocatori del Toro chi ritiene in grado di potersi rivelare decisivo nella sfida contro l’Inter?

“Io direi Sanabria, perché è un giocatore che a me piace moltissimo. Sanabria è un giocatore che sa fare molto bene la fase conclusiva ed è un giocatore che sicuramente può creare degli scompensi nella difesa avversaria”.

La prossima domanda è proprio su Sanabria. L’attaccante paraguaiano nel 2023 è stato tra i giocatori del Toro che hanno brillato di più. Lei si sarebbe aspettato dal numero 9 granata un periodo così positivo?

“No, un periodo così positivo come ha fatto sicuramente no. Però Sanabria è un giocatore che sa fare tutto, sa dribblare, sa concludere e quindi queste sue prestazioni così positive non sono state una sorpresa del tutto. Io ritengo che Sanabria sia un giocatore che quando si va a vederlo giocare vale in parte il prezzo del biglietto, proprio perché come già detto sa fare tutto”.

Il Toro ha deciso di blindare Karamoh fino al 30 giugno 2025. Secondo lei il Toro ha fatto bene a rinnovare il contratto dell’attaccante ex Inter, oppure no?

“Adesso bisogna cercare di iniziare ad allestire la squadra per il prossimo anno. Bisogna avere lo sguardo rivolto al futuro, bisogna cercare elementi bravi e giovani. Karamoh ha queste due qualità e quindi ritengo che sia giusto che prosegua il suo percorso al Toro e che possa diventare un giocatore sempre più importante e determinante per la squadra granata”.

Ludergnani ha dichiarato che il club granata farà di tutto per cercare di far tornare a giocare la Primavera a Torino o comunque in posti più vicini al capoluogo piemontese. Quanto è importante riavvicinare la Primavera granata al capoluogo piemontese?

“Penso sia davvero molto importante andare a vedere la Primavera, soprattutto al Filadelfia sarebbe un’occasione assolutamente da non perdere. Bisogna avere un pochino tutte le motivazioni per riavvicinare la Primavera a Torino e io ho l’impressione che il Toro voglia far tornare la Primavera granata al Filadelfia”.

