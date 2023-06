Calciomercato Serie A / Le trattative sono sempre più nel vivo: Thuram va all’Inter e Sportiello al Milan dall’Atalanta

Ancora pochi giorni e poi si aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato: da sabato 1 luglio in poi, tutte le squadre andranno a caccia dell’occasione giusta, sia in entrata che in uscita. Intanto però, ci sono già molte tratattive. L’Inter per esempio, ha preso Marcus Thuram, attaccante classe 1997 dal Borussia Monchengladbach. Il suo contratto con il club tedesco scade il 30 giugno. Il francese, nato a Parma e figlio di Lilian Thuram, è sbarcato a Linate. Nella giornata di oggi la firma sul contratto: 5 anni e 6 milioni di euro a stagione. Rimanendo sempre a Milano, c’è un movimento in entrata anche per il Milan. I rossoneri infatti hanno preso Marco Sportiello, portiere che arriva dall’Atalanta. Sarà il secondo portiere, dietro a Mike Maignan.

Genoa: si cercano rinforzi in mediana

Il Genoa, tornato in Serie A dopo una sola stagione in Serie B, cerca rinforzi in mediana. La squadra di Alberto Gilardino ha messo gli occhi su Tameze del Verona e Maggiore della Salernitana. Due profili molto diversi fisicamente, ma che possono garantire qualità ed esperienza.

Lazio, Cagliari e Napoli

Nella Lazio di Maurizio Sarri, Toma Basic è pronto a salutare dopo due stagioni in biancoceleste. Il nome in pole per sostituirlo è quello di Fazzini dell’Empoli. Anche il Cagliari appena tornato in Serie A cerca rinforzi, ma in difesa. L’interesse infatti è per Caldirola del Monza. Infine, ritorno di fiamma tra il Napoli e Nandez, centrocampista del Cagliari.