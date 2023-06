Calciomercato Torino / Djidji ha rinnovato fino al 2024 e questo movimento di mercato certifica l’addio di Andreaw Gravillon

La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata la conferma: Koffi Djidji ha rinnovato fino al 2024 con il Torino. Questo movimento di mercato porta ad una conseguenza, ovvero l’addio di Andreaw Gravillon. A gennaio infatti, con il contratto di Djidji in scadenza, il Toro si era voluto portare avanti prendendo in prestito un possibile erede del numero 26. Gravillon è arrivato in prestito dallo Stade Reims, con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro. Il diritto sarrebbe diventato obbligo, in caso di minimo otto partite giocate, da almeno 45 minuti l’una. Il numero 5 granata però, ne ha giocate solo 7, di cui 4 da almeno 45 minuti. Ecco quindi che senza obbligo di riscatto, la società poteva comunque riscattarlo o trattare il prezzo, ma la conferma di Djidji ha cambiato i piani. Ivan Juric adora il difensore classe 1992 e non può che essere soddisfatto di questa operazione.

Djidji, Zima e all’occorrenza Schuurs: il braccetto destro è completato

Il bracceto destro di difesa è così completato. Koffi Djidji ha rinnovato, David Zima è rientrato da un lungo infortunio e all’occorrenza c’è anche Perr Schuurs. L’olandese infatti, può giocare anche a destra, se Buongiorno gioca al centro della difesa. Djidji invece è sinonimo di garanzia, mentre Zima si era infortunato gravemente proprio sul più bello. Adesso però il numero 6 è rientrato e ha voglia di rivalsa.