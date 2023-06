Calciomercato Torino / I granata hanno l’accordo per 7 milioni più 2 di bonus, ma manca ancora l’ok dell’esterno per chiudere l’affare

Ore calde per il calciomercato del Torino, che dopo il colpo Popa ha intenzione di chiudere in fretta per mettere a disposizione di Juric un nuovo esterno a tutta fascia. Quello delle corsie, infatti, è stato sicuramente il reparto vittima di più defezioni: Lazaro non è stato riscattato, mentre Ola Aina ha già detto addio sui propri profili social. Occorre dunque rimpiazzare due giocatori di corsa e Vagnati ha individuato in quello di Raoul Bellanova il profilo adatto al progetto granata. Il Toro ha già trovato l’accordo con il Cagliari, per 7 milioni più di bonus, ma manca ancora il benestare del giocatore per chiudere la trattativa. Il difensore si trova attualmente in ritiro con la Nazionale U21, con la quale sta disputando gli Europei in Romania e Georgia in compagnia di Ricci e Pellegri. L’ex Inter sarà dunque concentrato sugli Azzurri e potrebbe prendere ulteriore tempo per decidere il proprio destino. Da capire anche la posizione dell’Inter, che ha deciso di non riscattarlo al termine della scorsa stagione. Non è escluso che i nerazzurri possano presentare un’offerta per riportarlo a Milano.

I numeri di Bellanova nell’ultima stagione

Nella stagione 2022/2023 Raoul Bellanova è sceso in campo in 22 gare tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, con all’attivo un solo assist. Molto spesso è subentrato dalla panchina, alternandosi con Dumfries sulla fascia destra: quella del minutaggio può essere dunque un’attenuante sui numeri dell’ex Inter, che ha totalizzato solo 656 minuti su un totale di 1.980 a disposizione. Con Simone Inzaghi ha giocato prevalentemente come esterno di destra nel classico 3-5-2 adottato dall’allenatore nerazzurro nel corso del campionato. Quando è stato chiamato in causa ha comunque fornito prestazioni sufficienti.