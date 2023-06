Il difensore campano si appresta a tornare a Monza, questa volta a titolo definitivo. Il Monza verserà nelle casse del Toro 3 milioni di euro

L’estate prosegue incominciando a toccare temperature sempre più calde, ma non è solo il calore che sta aumentando, infatti anche le prime trattative di calciomercato stanno iniziando a infuocarsi. Nelle ultime ore si è sentito parlare molto di Armando Izzo. Il difensore ex Genoa lascerà il Toro per tornare al Monza, questa volta a titolo definitivo. Era già noto da qualche mese che il club brianzolo volesse tenere il difensore classe 1992 dopo l’ottima stagione che ha registrato in biancorosso e si può ormai dire che l’obiettivo è stato centrato. Praticamente manca solo l’ufficialità per decretare il passaggio del giocatore campano dal Toro al Monza. I due club hanno trovato un accordo dopo un lungo braccio di ferro dato che i granata per cedere Izzo alla società lombarda chiedevano 5 milioni di euro, ma alla fine la trattativa si è chiusa a una cifra minore. Izzo verrà ceduto al Monza per 3 milioni di euro. 3 milioni che la società granata ha intenzione di reinvestire nel mercato cercando di aggiungere altri milioni grazie alle cessione di altri giocatori che non rientrano nel progetto tecnico e che sono considerati degli esuberi, come per esempio Simone Verdi.

Izzo e Juric: un feeling mai sbocciato in granata

Il Toro dunque si appresta a salutare in via definitiva Izzo. Una storia che finisce anche perché all’ombra della Mole il rapporto tra Ivan Juric e Izzo, nonostante i due avessero già lavorato insieme in passato, è sempre stato molto particolare e non è mai sbocciato. A Monza invece il difensore cresciuto a Scampia è rinato, diventando un punto di riferimento all’interno della squadra di Raffaele Palladino. Dunque il passaggio di Izzo al club biancorosso sembra aver accontentato tutti anche se il Toro, come già specificato, sperava di riuscire a guadagnare di più dalla cessione del giocatore ex Avellino.