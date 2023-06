Calciomercato Serie A / Le trattative di oggi: il Monza ci prova per Gagliardini, la Lazio su Amdouni del Basilea

Sabato 1 luglio si apre ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, ma molte trattative sono già entrate nel vivo. In Serie A tutte le squadre sono pronte a fare mercato. Il Monza, per esempio, ci prova per Roberto Gagliardini dell’Inter. Il suo contratto con i nerazzurri è in scadenza e lascerà Milano. In questi anni, non ha mai reso come fece con la maglia dell’Atalanta, adesso ha 29 anni ed è in cerca di rilancio. Non è la prima volta che viene corteggiato da Adriano Galliani. La Lazio invece, ha messo gli occhi su un talento svizzero. Si tratta di Zeki Amdouni, attaccante del Basilea in prestito dal Losanna. Dopo l’ottima stagione, il suo cartellino vale 10 milioni di euro. Classe 2000, ha anche fatto gol all’Italia all’Europeo Under 21 pochi giorni fa.

Inter: Correa in uscita, piace Gnonto

In casa Inter invece, Joaquin Correa è in uscita, dopo aver deluso le aspettative in queste ultime due stagioni. Nonostante lo stesso allenatore, Simone Inzaghi, non è mai stato ai livelli della Lazio. Per sostituirlo, Marotta e Ausilio pensano a Wilfried Gnonto del Leeds United. Ha firmato con gli inglesi fino al 2027, ma la stagione si è conclusa con la retrocessione. Il classe 2003, cresciuto proprio nell’Inter, sta disputando l’Europeo Under 21 con l’Italia.

Rebic: si inserisce il Besiktas

Ante Rebic, attaccante rossonero, è in uscita dal Milan. Da giorni è nel mirino del Fenerbahce, ma adesso si è inserito anche il Besiktas. I turchi potrebbero offrire al Milan 5 milioni di euro, più un contratto triennale al giocatore da 2,5 milioni a stagione.