Calciomercato Torino / Luca Gemello è pronto per partire in prestito, ma prima rinnoverà il suo contratto con il Torino

Oltre alle entrate, nella sessione di calciomercato che sta per aprirsi, il Torino pensa anche alle uscite. Luca Gemello, portiere classe 2000 nato a Savigliano, ha bisogno di giocare. Il suo contratto però è in scadenza, quindi prima di partire in prestito arriverà il rinnovo. Quest’anno era partito come terzo portiere, ma poi è diventato il secondo. Etrit Berisha infatti è stato messo fuori rosa, ma Vanja Milinkovic-Savic ha comunque giocato tutte le partite, rinnovando poi il contratto fino al 2026. Ivan Juric nella scorsa stagione lo aveva lanciato in Serie A, in Torino-Fiorentina 4-0 del 10 gennaio 2022 e aveva fatto una bellissima figura. Anche nelle amichevoli estive ha dimostrato di saperci fare tra i pali, ma adesso è arrivato il momento di giocare. Tenerlo ancora in panchina, viste le capacità le giovane, oltre a non avere senso è un peccato.

La destinazione

La destinazione è quasi certa e sarà la Serie B. In Serie C è già stato mandato in prestito con Fermana e Renate, quindi il campionato cadetto è perfetto per fare bene. Davide Vagnati aveva parlato di lui a settembre, indicando proprio la Serie B come meta desiderata, ma prima deve arrivare il rinnovo. Rinnovo di contratto, per un altro anno, che arriverà a breve.