Calciomercato Torino / Ivan Juric vuole gli esterni già in ritiro: continuano i contatti per Mazzocchi della Salernitana

Calciomercato del Torino che si prospetta essere piuttosto movimentato, nella sessione che sta per aprirsi. C’è da lavorare sia in entrata che in uscita e il reparto degli esterni ha la priorità. Per quanto riguarda la corsia di destra, continuano i contatti per Pasquale Mazzocchi, in uscita dalla Salernitana. Ivan Juric vuole fare il ritiro di Pinzolo con più giocatori possibili a disposizione, ecco perché il Toro ha fretta di chiudere le operazioni. Questa trattativa stava già andando in porto a gennaio, ma poi l’infortunio ha bloccato tutto. Adesso, con il futuro di Singo e Vojvoda in dubbio e il nome caldo di Bellanova, i granata sono tornati forte anche sul numero 30 classe 1995. Sugli esterni si sta per compiere una vera e propria rivoluzione.

Mazzocchi: un esterno concreto

Mazzocchi è un esterno di grande corsa, ma anche abile sottoporta. I suoi cross sono precisi e spesso pericolosi, per le retroguardie avversarie. Con Davide Nicola in panchina è definitavamente esploso, dopo essere arrivato dal Venezia per 1 milione di euro. Il suo contratto con i campani scade nel 2026 e il suo cartellino vale circa 6 milioni di euro. Nonostante il grave infortunio con operazione al ginocchio, nel campionato terminato da poco ha collezionato 27 presenze, con 2 gol e 4 assist. Il suo profilo potrebbe essere perfetto per il gioco del mister di Spalato.