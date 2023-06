Calciomercato Torino / Fase di stallo tra Torino e Atalanta per il ritorno di Aleksey Miranchuk: le parti sono ancora lontane

Sta per iniziare la preparazione estiva di tutte le squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A. Quasi certamente, Aleksey Miranchuk inizierà ad allenarsi con l’Atalanta di Gasperini. Il trequartista russo non è stato riscattato e adesso la trattativa è in fase di stallo: le parti sono lontane dal trovare l’accordo. Il riscatto era fissato a 9,5 milioni di euro e i nerazzurri non fanno sconti. La sessione di calciomercato però, si aprirà ufficialmente il 1 di luglio e da lì in poi ci potrebbero essere risvolti importanti. L’Atalanta lo aveva pagato nel 2020, 14,5 milioni di euro dalla Lokomotiv Mosca. Inoltre al club russo, spetta il 10% dell’incasso in caso di futura vendita: ecco perchè la trattativa non decolla.

La stagione e le parole dell’agente

Sotto la guida di Ivan Juric, il numero 59 ha fatto molto bene in granata. Per lui 31 partite tra campionato e Coppa Italia, condite da 4 gol e 6 assist. Anche un altro dato salta all’occhio: 0 cartellini presi. Alcune volte è stato sottotono, ma le sue giocate con il suo sinistro possono cambiare le partite da un momento all’altro. La sua volontà sarebbe quella di continuare il percorso all’ombra della Mole, e le parole dell’agente a fine stagione sono state le seguenti: “Noi stiamo aspettando una risposta del Torino. Altri club hanno mostrato interesse per il giocatore, dipende tutto dal Torino”.