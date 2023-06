L’esterno francese Brian Bayeye è sempre più lontano dal Torino, e alla ricerca di una sistemazione in Serie B

Mancano due giorni all’apertura ufficiale del calciomercato in Italia, ma già da tempo i vari direttori sportivi si sono mossi per programmare la prossima stagione. Lo ha fatto bene, fin qui, Davide Vagnati. Il direttore tecnico del Toro è riuscito a portare a casa un acquisto ufficiale – Popa – ed è in attesa della risposta di Bellanova per mettere a segno un altro buon trasferimento; nel frattempo ha anche risolto la questione Djidji rinnovando il contratto dell’ivoriano ed è alle prese con i possibili ritorni di Miranchuk e Vlasic. Gli altri nodi da sciogliere, però, riguardano le cessioni. Il Torino ha diversi “esuberi” in rosa, giocatori che Juric non vede al centro del progetto e non ritiene possano alzare il livello della rosa, e dunque l’obiettivo è quello di piazzarli. Tra questi c’è anche Brian Bayeye, che potrebbe lasciare Torino in prestito.

Bayeye alla ricerca di una sistemazione

L’esterno francese è reduce da una stagione tutt’altro che memorabile. Presentatosi in ritiro con i compagni, Juric gli ha regalato 7 minuti nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo prima di lasciarlo praticamente sempre in panchina, almeno fino alla sfida degli ottavi di finale. Contro il Milan, infatti, il transalpino ha giocato altri 9 minuti mettendo a referto l’assist decisivo per la rete di Adopo, che ha sancito il passaggio ai quarti. Da lì si pensava potesse arrivare la svolta per la sua stagione, ma così non è stato. Bayeye ha infatti poi giocato solamente una partita da titolare, i 55 minuti contro l’Empoli, prima di venire relegato in panchina per tutta la seconda parte di campionato. Da febbraio in poi, infatti, ha giocato solo 8 minuti contro il Monza. Segno di una scelta quasi definitiva di Juric, che non lo vede come un giocatore in grado di poter dare una mano alla squadra. E adesso, allora, si cerca una sistemazione. Non un trasferimento definitivo, ma un prestito, cosicché il francese, al ritorno la prossima stagione, possa mettersi alla prova per capire se sono stati fatti dei progressi prima di prendere una scelta definitiva.