Calciomercato Serie A / Tutte le news e le trattative di oggi, giovedì 29 giugno: Carles Perez si avvicina al Celta Vigo, Bologna su Beukema

L’apertura ufficiale della sessione di calciomercato estiva, in programma sabato 1 luglio, è sempre più vicina. I club di Serie A, intanto, hanno cominciato a guardarsi intorno e hanno già chiuso qualche colpo in entrata. La Roma, ad esempio, ha ufficializzato Aouar e N’Dicka, arrivati a parametro zero da Lione ed Eintracht. Intanto l’ex granata Danilo D’Ambrosio ha annunciato il suo addio all’Inter sui propri canali social: “Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra che tifo da sempre (ora lo posso dire..) ma ciò non è stato possibile peccato! INTER per me significa famiglia“, si legge in uno stralcio della lettera. In attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato di Serie A, ecco tutte le news e le trattative di oggi, giovedì 29 giugno.

Roma, Carles Perez più vicino al Celta Vigo

La cessione di Carles Perez al Celta Vigo sembra sempre più imminente. Le parti stanno lavorando per trovare un accordo, con gli spagnoli che offrono 5 milioni di euro, mentre la Roma ne chiede 6. La sensazione è che la trattativa possa chiudersi presto.

Juventus, Weah è arrivato al J Medical per le visite

Timothy Weah si prepara a vestire la maglia della Juventus. Il classe 2000 è arrivato a Torino e questa mattina si è diretto al J Medical dove sta svolgendo le visite mediche. Al termine di queste firmerà poi il contratto con i bianconeri che lo legherà al club per cinque anni.

Milan, visite mediche per Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek ha da poco terminato le visite mediche presso La Madonnina. Ora si dirigerà al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva e poi a Casa Milan per la firma del contratto.

Bologna, vicino il difensore Beukema

Il Bologna ha quasi chiuso l’operazione che porterà in rossoblù Sam Beukema, difensore in forza all’AZ Alkmaar. Il calciatore ha già svolto parte delle visite mediche e arriverà in Serie A per una cifra di circa 7 milioni di euro.