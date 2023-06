Raoul Bellanova ha dato il suo ok al trasferimento a Torino: il club vuole chiudere subito la trattativa per metterlo a disposizione di Juric

Terminato l’Europeo U21, da cui gli Azzurrini di Paolo Nicolato sono stati eliminati ai gironi, il Torino può concentrarsi nuovamente su Raoul Bellanova. Con il Cagliari era stato già raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore, sulla base di 7 milioni più 2 di bonus. La risposta definitiva spettava proprio a Bellanova, che è stato concentrato sulla Nazionale. Risposta che è arrivata nelle ultime ore e che è stata positiva: Bellanova ha detto sì al Torino. Ora Vagnati conta di chiudere in fretta la trattativa che porterebbe l’ex Inter a disposizione di Juric, anche per garantire all’allenatore una preparazione adeguata con la squadra al completo. Il Toro andrà infatti a Pinzolo dal 17 al 28 luglio, ma solo dopo aver svolto una settimana di allenamenti al Filadelfia.