Dopo aver praticamente chiuso la cessione di Izzo al Monza, il Toro punta a vendere un altro esubero cioè Verdi

La nuova sessione estiva di calciomercato sta per iniziare ufficialmente e proprio per questo le varie trattative che i club di Serie A stanno portando avanti entreranno sempre più nel vivo. Il Toro, dopo aver preso a parametro zero il portiere classe 2000 Mihai Popa, ha quasi chiuso anche la prima cessione per la quale manca solo l’ufficialità: il ritorno di Armando Izzo al Monza, questa volta a titolo definitivo. Con il club biancorosso che verserà nelle casse del Toro 3 milioni di euro. Come già ben noto, il Toro spera di aggiungere ai 3 milioni incassati per la cessione del difensore napoletano i soldi per la cessione di Simone Verdi, rientrato all’ombra della Mole dopo la parentesi, tra alti e bassi, vissuta all’Hellas Verona. Per la cessione del giocatore ex Napoli il patron del Toro Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati puntano a incassare una cifra che si aggira intorno ai 4/5 milioni di euro. Cifre comunque importanti per un giocatore che non è facile vendere, dato che nelle ultime stagioni non è riuscito a mettersi in mostra come sicuramente lui stesso sperava. Ma la dirigenza granata non si dà per vinta e cercherà di realizzare il proprio obiettivo così da creare un piccolo “tesoretto”.

Torino, utilizzare i soldi delle cessioni di Izzo e Verdi per un terzino

Con i soldi ricavati dalle cessioni di Izzo e Verdi il Toro è intenzionato ad andare a caccia di un terzino che possa fare al caso di Ivan Juric. Tra i nomi che circolano ormai da diverse settimane in orbita granata, non a caso, ci sono quelli di Pasquale Mazzocchi e Raoul Bellanova. Due profili italiani, giovani e senza alcuna ombra di dubbio molto interessanti. Ma prima di tutto bisogna vendere Verdi nel minor tempo possibile. Poi Vagnati avrà ancora molto da lavorare se i granata vorranno fare una buona campagna acquisti e alzare di conseguenza l’asticella degli obiettivi. Quello che è certo è che Juric si aspetta tanto dalla prossima campagna acquisti e la società granata farà di tutto per non deluderlo.