Calciomercato Torino / Il prezzo del terzino della Salernitana è 7 milioni di euro, contatti continui tra le società

Il gong che decreterà l’inizio della nuova sessione di calciomercato estiva è davvero vicinissimo e tra le squadre che sono già tra le più attive sul fronte mercato c’è senza alcuna ombra di dubbio il Toro. Tra le priorità fissate nell’agenda di Vagnati c’è quella di chiudere la trattativa con la Salernitana che porta a Pasquale Mazzocchi, un giocatore che è seguito ormai da diverso tempo dal Toro, tanto da essere stato vicino a trasferirsi all’ombra della Mole già a gennaio. Ora il Toro vuole portarlo davvero alla corte di Ivan Juric, facendolo passare dall’indossare una maglia granata a un’altra. Vagnati sta preparando un’offerta che possa accontentare la Salernitana, anche se non sarà facile perché sembra esserci distanza, seppur di pochi milioni, tra la richiesta del club campano e la cifra che vuole offrire il Toro. Si potrebbe trovare una quadra per una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

Per Mazzocchi il Toro sembra rappresentare una meta gradita

A fare la differenza nel corso della trattativa, come accade praticamente sempre, potrebbe essere la volontà del giocatore. E in questo caso questa carta dovrebbe essere a favore del Toro. Infatti il club piemontese sembra rappresentare una destinazione gradita a Mazzocchi. Il numero 30 della Salernitana vede nel Toro una grande chance di poter fare un ulteriore passo di crescita sotto la guida di Juric, un vero e proprio maestro nel lanciare, rilanciare e valorizzare i giocatori. Prima inizierà a lavorare con l’ex tecnico dell’Hellas Verona meglio sarà per lui e per il Toro e questo Vagnati lo sa benissimo. Proprio per questo motivo sta progettando l’accelerata definitiva nella trattativa per Mazzocchi.