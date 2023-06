Tante squadre hanno dimostrato interesse per Singo: il Torino è disposto a cederlo e si sta tutelando con Bellanova

Il Torino continua a guardarsi intorno in questa finestra estiva di calciomercato, ma oltre ai possibili acquisti dovrà ragionare anche sulle eventuali cessioni. Tra queste potrebbe esserci quella di Singo, esterno che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e che il Toro dovrebbe cedere o far rinnovare al più presto. Sull’ivoriano hanno messo gli occhi molte big, tra cui anche il Milan, che si è aggiunto alla concorrenza. La società rossonera ha avuto dei contatti con l’agente del giocatore, ma sul piatto non ci sono ancora offerte concrete per l’esterno. Le squadre che hanno mostrato interesse si sono limitate a dei sondaggi, senza mai presentare delle vere e proprie proposte.

Quanto lo valuta il Torino

Il Torino ha già fissato il prezzo per cedere Singo: la valutazione è di 15 milioni di euro, ma Vagnati chiuderebbe l’operazione anche di poco sopra i 10. La società è disposta a cederlo per non perderlo fra un anno a parametro zero (in caso di mancato rinnovo) e si sta tutelando trattando Raoul Bellanova dal Cagliari. L’ex Inter sembra sempre più vicino al vestire la maglia granata: ha detto di sì alla proposta di Vagnati e il direttore sta facendo di tutto per chiudere la trattativa in tempi più brevi possibili.