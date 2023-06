Oggi, 30 giugno, il giorno della scadenza di alcuni contratti: ecco i nomi di chi domani lascerà il Torino

A poche ore dall’apertura ufficiale del calciomercato, in programma il 1 luglio, il Toro si appresta a salutare ufficialmente i giocatori in scadenza di contratto. È infatti arrivato il 30 giugno, termine ultimo che segna di fatto la fine dei rapporti tra il Torino e alcuni ormai ex elementi della rosa: tra questi ci sono Ola Aina, che ha salutato i tifosi sui propri profili social, e Michel Adopo, in uscita in direzione Atalanta.

I giocatori in prestito

C’è poi una lista di giocatori che il Torino aveva preso in prestito, ma per cui non ha esercitato il riscatto. Stiamo parlando di Vieira, Gravillon, Lazaro, Vlasic e Miranchuk. Il centrocampista classe ’98 non è stato riscattato dalla Sampdoria e farà ritorno in blucerchiato. Da quando è arrivato ha disposizione di Juric il tecnico lo ha utilizzato solo in due gare, per un totale di 14 minuti. Si è deciso di non riscattare anche Gravillon, arrivato in prestito dal Reims. Il francese è stato schierato in campo in 7 gare e ha collezionato solo 313 minuti. Chi ha giocato di più è stato Lazaro: ben 23 match in campo e 3 assist all’attivo per l’ex Inter, ma non è bastato per meritare una permanenza nel Toro. L’austriaco ha fatto ritorno ai nerazzurri, proprietari del cartellino. Infine Vlasic e Miranchuk, che hanno inciso e non poco sulle prestazioni del Torino nell’ultima stagione. Vagnati sta provando a riportare in granata soprattutto il primo, cercando di abbassare le pretese del West Ham, mentre per il russo le parti sono ancora lontane e la trattativa è in stallo.