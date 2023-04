In vista del ritiro estivo, la società granata pensa a Pinzolo come sede, piccolo comune nella provincia di Trento

Mancano ancora 10 partite alla fine del campionato, ma in casa granata si pensa già al ritiro estivo. Prima di spostarsi eventualmente all’estero, il Torino sta pensando di scegliere come sede del ritiro Pinzolo, piccolo comune nella provincia di Trento. La scorsa estate i granata hanno lavorato solo in Austria, prima a Bad Leonfelden e poi a Waidring. L’anno precedente invece il ritiro si è svolto a Santa Cristina in Val Gardena. L’intenzione in vista del prossimo campionato è quella di cambiare ancora.

Pinzolo: una perla nelle Dolomiti di Brenta

Pinzolo è un piccolo comune di 3140 abitanti, situato nella provincia di Trento, in Trentino-Alto Adige. Si trova ad un’altitudine di 800 metri e nell’alta Val Rendena più precisamente. Il Campo Sportivo Comunale Pineta offre tutti i comfort e quest’estate ha ospitato il Bologna nel ritiro estivo.