Sono state ufficializzate le date del precampionato estivo del Torino: si parte il 17 luglio per Pinzolo, il 22 la festa con i tifosi

È già tempo di pensare alla stagione 2023/2024. Il Torino, dopo un buon piazzamento al 10° posto, deve già iniziare a programmare il proprio futuro, e la società lo ha già fatto ufficializzando le prime date del tour estivo. I giocatori si ritroveranno al Filadelfia il 10 luglio, a poco più di un mese dall’inizio degli impegni ufficiali, dove svolgeranno i primi test atletici. Dopodiché, il 17 luglio è prevista la partenza per Pinzolo, dove i granata effettueranno il classico ritiro, per così dire, all’aria fresca e lontano dai riflettori. Dopo un’interruzione di 4 anni causa Covid, inoltre, la sera del 22 luglio tornerà la presentazione della squadra davanti ai tifosi con annessa festa, per far sentire il calore dei supporters ai vecchi e ai nuovi che arriveranno. Inoltre, sono state anche ufficializzate le date di 3 amichevoli, di cui per due si sanno già gli avversari.

Le amichevoli estive

22 luglio: Torino-Feralpisalò

28-29 luglio: Da definire

6 agosto: Stade de Reims-Torino