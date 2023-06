Ci sono dei giocatori del Toro che non possono ancora godersi le vacanze e sono Popa, Ilkhan, Ricci e Pellegri

Sono tanti i giocatori che in questi giorni si stanno godendo le vacanze ma, se sono molti quelli che si stanno godendo il relax, ci sono alcuni giocatori che non possono ancora staccare la spina e che devono rimanere concentrati sul campo. Tra i calciatori che devono ancora disputare degli impegni ci sono anche alcuni giocatori del Toro. E sono Samuele Ricci, Pietro Pellegri, Mihai Popa e infine Emirhan Ilkhan. Partendo dalla coppia Ricci-Pellegri, i due saranno impegnati con la nazionale italiana Under 21 negli Europei di categoria. Per entrambi sarà una grandissima occasione che non vorranno e non potranno assolutamente sprecare. Ricci è un punto di riferimento per il centrocampo di Ivan Juric e vorrà senza alcuna ombra di dubbio mettere ancora una volta in risalto le sue qualità, con l’obiettivo di conquistare presto la nazionale maggiore. Obiettivo più che fattibile e che potrà essere centrato già a settembre. Discorso diverso invece per quanto riguarda Pellegri. Il numero 11 del Toro dovrà sfruttare le prossime partite con l’Italia Under 21 per dimostrare di aver messo alle spalle i diversi infortuni che hanno condizionato la stagione appena conclusa.

Popa e Ilkhan: anche per loro non è ancora tempo di vacanze

Come già anticipato, anche Popa e Ilkhan per il momento non possono staccare la spina. Popa, che a partire dal 1 luglio 2023 sarà un nuovo portiere del Toro, si appresta ad affrontare l’Europeo Under 21 con la sua Romania. Il portiere classe 2000 sarà un osservato speciale da parte dei tifosi granata che vorranno conoscere meglio il loro nuovo rinforzo del quale si vociferava già da tempo. Infine, anche Ilkhan sarà impegnato con la selezione Under. 21 della Turchia e dovrà affrontare Azerbaigian e Bosnia Erzegovina, rispettivamente sabato 17 e martedì 20 giugno a Istanbul. Per il centrocampista turco, che farà ritorno al Toro dopo l’esperienza alla Sampdoria, sarà un’ottima chance per far vedere a Juric che ha voglia di dimostrare le sue qualità con l’obiettivo di voler centrare la permanenza in granata.