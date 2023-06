Nikola Vlasic è stato uno dei migliori interpreti a disposizione di Juric: il pagellone finale della stagione 2022/2023

Arrivato in estate in prestito dal West Ham, Nikola Vlasic è stato senza dubbio uno dei giocatori che hanno reso di più sotto la guida tecnica di Juric. Spesso e volentieri i nuovi volti che si approcciano al campionato italiano fanno fatica ad ambientarsi nei tatticismi e negli schemi che dominano il gioco del nostro paese: un esempio può essere la situazione al Milan di De Ketelaere, talento belga che durante la sua prima stagione in rossonero ha riscontrato più difficoltà del previsto. Così non è stato invece per il croato, che ha realizzato ben 5 gol e 6 assist in 37 presenze al suo primo anno in Italia.

Il calo post Mondiale e il futuro

Tornato a Torino dopo l’esperienza in Qatar, il croato non ha reso come agli inizi della stagione, in cui era stato protagonista di una grande partenza. Il numero 17 ha inanellato una serie di presenze senza gol né assist, con la sensazione di aver risentito delle fatiche del Mondiale. Poi, dopo qualche sana e curativa panchina, Vlasic ha ripreso a macinare assist e gol, a dimostrazione del fatto che la sua è stata una buonissima stagione. Il Torino ha deciso di non riscattarlo entro il termine ultimo concesso dal West Ham, il 10 giugno, ma proverà probabilmente a riportarlo in Serie A intavolando da zero una nuova trattativa. Vagnati conta di trattare ad un prezzo più basso rispetto a quello prestabilito: in tal senso potrà essere fondamentale la volontà del giocatore, che ha espressamente dichiarato di voler restare in Italia. Quel che è certo è che perdere un giocatore del suo talento non aiuterebbe il processo di crescita tanto invocato da Juric durante la stagione.

Nikola Vlasic

Presenze totali: 37

Gol: 5

Assist: 6

Voto 7