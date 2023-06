Ultima giornata di qualificazioni europee che ha visto in campo diversi granata con le rispettive nazionali

Ieri, martedì 20 giugno, è andato in scena l’ultimo turno di qualificazioni europee del “blocco estivo”. Diverse partite, in grado di regalare spettacolo, che hanno visto tanti granata scendere in campo con le rispettive nazionali. A questo punto, l’ultimo step prima di concludere ufficialmente la stagione 2022/2023 è rappresentato dagli Europei Under 21, che vedrà impegnati con la maglia azzurra Ricci e Pellegri.

Nazionali, il resoconto dell’ultimo turno di qualificazioni

Tanti i risultati sorprendenti in quest’ultimo turno, a partire dall’harakiri della Polonia, uscita sconfitta in Moldavia dopo essere addirittura andata in vantaggio di due reti. In campo anche Linetty, entrato al minuto 83, prima che la nazionale di casa segnasse il gol del definitivo vantaggio, che ha sancito una vittoria storica. In campo anche i due portieri granata. Da un lato Milinkovic-Savic, protagonista di una partita piuttosto in ombra che l’ha visto subire un gol su due tiri in porta ricevuti. Dall’altro Berisha, confermato da titolare dopo la buona gara contro la Moldavia, che ha dato continuità con una buona prestazione culminata con la seconda vittoria consecutiva della nazionale albanese. Nella Serbia, inoltre, 90 minuti in panchina per Ilic. Sconfitta per la Lituania di Gineitis, schierato da mediano dal proprio allenatore e autore di una buona prestazione, nonostante non sia riuscito a evitare la sconfitta della propria nazionale. Capitolo amichevoli: Zima è tornato in campo per la prima volta dopo l’infortunio che lo ha colpito a gennaio, giocando addirittura per 90 minuti. Assist del ceco e vittoria per 4-1 ai danni del Montenegro.