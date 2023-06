Antonino Asta non allenerà più l’Under 18: il club ha deciso di rinunciare al tecnico

Antonino Asta non allenerà più l’Under 18: dopo due anni alla guida della formazione che si è spesso rivelata preziosa per la Primavera, Ludergnani ha scelto di rimuovere dal suo incarico l’allenatore, che al di là del fatto di essere una bandiera (non di poco conto, di questi tempi) ha sempre dimostrato col lavoro sul campo, con i giovani ma non solo, tutto il suo valore da tecnico. Quando il Torino ha avuto bisogno del suo apporto, in quel gennaio del 2020, Asta ha risposto presente abbracciando il progetto di Moreno Longo ma pure quello di una società che in quel caso al granatismo era interessata, pur di riconciliarsi con la piazza. Poi la scelta di affidargli, l’estate successiva, in pieno insediamento del nuovo responsabile del Settore giovanile, la panchina dell’Under 18 ma pure la responsabilità dell’area metodologica per le squadre giovanili fino all’Under 14. Due anni dopo sarà addio.