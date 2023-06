L’attaccante granata si prepara all’Europeo con la Nazionale Under 21 italiana per ritrovare fiducia e continuità

Un’altra stagione complicata per Pietro Pellegri che, neanche sotto la Mole è riuscito a scacciare in modo definitivo i problemi fisici. Poca continuità e tanto ancora da dimostrare per lui, ma l’occasione per riscattarsi è dietro l’angolo. Lo aspetta infatti un’estate da protagonista con la Nazionale Under 21. Oggi il debutto degli azzurri contro la Francia alle 20.45: se Ricci potrà confermare l’ottima stagione, intervallata da un paio di infortuni, per Pellegri si tratta dell’occasione per la rivincita personale.

Pellegri, Toro da riconquistare

Giocare con gli Azzurrini può restituirgli la fiducia necessaria a riconquistare anche il Torino. Juric, che lo ha fatto esordire al Genoa, ne conosce a pieno le potenzialità, ma le ha solo intraviste sotto la Mole. Si aspetta quindi qualcosa di più in vista della prossima stagione, dovrà dovrà tornare protagonista o rischia di non trovare più spazio. Diciotto presenze, due gol e un assist sono troppo pochi per la posizione che ricopre.

Toro, poca fortuna per l’ex Genoa sotto la Mole

Una parabola discendente ha caratterizzato il primo anno completo in granata di Pellegri. Dopo un inizio positivo, ha infatti cominciato a soffrire qualche fastidio di troppo, rimanendo a guardare da novembre ad aprile. Dal Sassuolo, è tornato a ritaglairsi qualche spazio, intervallando il tutto con infortuni e panchine. Poco incisivo, ha chiuso con soli 455 minuti all’attivo, cosa che proverà a ribaltare all’Europeo, per preparsi al meglio alla prossima stagione.