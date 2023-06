Cairo a New York ha parlato delle offerte per i diritti TV della Serie A e ha sottolineato l’importanza di un contratto quinquennale

Urbano Cairo in questi giorni è a New York. A margine di un evento nella Grande Mela, ha parlato della questione dei diritti TV della Serie A: “Hanno aperto le buste, non ci aspettavamo di trovare chissà quali valori. Si sapeva che ci poteva essere una componente negoziale, non dobbiamo avere preoccupazioni”. Il presidente granata ha poi continuato parlando della necessità di un contratto quinquennale e non più triennale: “È un elemento importante perché permette di avere un orizzonte in più”.