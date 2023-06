Nella partita dei gironi dell’Europeo U21 Mihai Popa ha preso 3 gol dalla Spagna e la sua Romania ha perso 3-0

Ieri è iniziato l’Europeo Under 21 e alcuni dei giovani granata saranno quindi impegnati con le loro nazionali. Oltre agli italiani Ricci e Pellegri che saranno sicuramente in grado di fare la differenza un altro giocatore che da poco è arrivato in granata giocherà: Mihai Popa. Il portiere rumeno è da poco stato annunciato come nuovo giocatore granata, che sarà del Toro a partire dal primo luglio, dopo la scadenza del contratto con la sua attuale squadra: il Voluntari FC. Ricci e Pellegri inizieranno il loro Europeo questa sera quando la nazionale azzurra giocherà contro la Francia U21, Popa invece ha già esordito. La Romania U21 infatti ha giocato ieri sera contro una delle favorite per la vittoria finale del torneo: la Spagna U21.

Domina la Spagna

La squadra dell’Europa dell’est al suo esordio nella competizione è stata dominata e distrutta dalle piccole furie rosse. Il risultato finale è stato di 3-0 per gli spagnoli. Al gol Alex Baena al 55esimo, Juan Miranda al 62esimo e Sergio Gomez Martin al 95esimo. Basta una rapida occhiata alle statistiche per capire come gli iberici abbiano avuto per tutti i 90 minuti il totale controllo della gara: 79% di possesso palla per gli spagnoli che hanno effettuato ben 826 passaggi, 24 tiri di cui 5 in porta. I tre gol incassati dalla Romania non sono dovuti a errori del portiere, infatti tutti e tre i tiri entrati in porta erano decisamente imparabili.