Dopo l’intitolazione di un parco a Valentino Mazzola il comune di Torino ha deciso di omaggiare ancora una volta la storia granata

Dopo l’intitolazione di un parco a Valentino Mazzola avvenuta il 4 maggio di quest’anno la commissione toponomastica ha deciso di omaggiare ancora la storia granata e il legame che la lega alla città di Torino. Per questo motivo sarà infatti intitolata una via a Giorgio Ferrini, storico capitano dei granata che disputò 556 partite con il Torino segnando 54 gol. Il centrocampista campione d’Europa, nel 1968, e vincitore di due Coppe Italia con i granata, nel 1967/68 e nel 1970/71, morì per un ictus nel 1976 dopo aver partecipato come allenatore in seconda alla vittoria dell’ultimo scudetto granata. Ferrini fu un giocatore molto longevo con ben 49.333 minuti giocati di cui 35.529 in Serie A. Dopo ormai quasi 50 anni dalla sua scomparsa il capitano granata sarà omaggiato con una via dedicata a lui. Inoltre la stessa commissione toponomastica ha deciso di intitolare una via anche ad uno storico capitano della Juventus: Giampiero Boniperti, attaccante con 465 presenze e 185 gol tra tutte le competizioni.