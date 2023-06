Sono uscite le nuove maglie da allenamento del Torino per la prossima stagione: diverse colorazioni e dettagli a scacchi

La stagione 2023/2024 è alle porte e con essa le nuove maglie del Torino. In attesa di quelle da gara, sono sucite quelle da allenamento. I dettagli sono a scacchi e le colorazioni sono tre: granata per i giocatori, blu chiaro per i portieri e blu scuro per lo staff. Stemma e sponsor tecnico sono invece in colore oro. Di seguito le foto delle nuove maglie da allenamento.

Maglia allenamento giocatori

Maglia allenamento portieri