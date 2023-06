Ola Aina ha ufficialmente annunciato l’addio al Torino sui propri profili social: il saluto del difensore nigeriano

Ola Aina e il Torino si separano: il nigeriano non rinnoverà il contratto con il club, in scadenza al 30 giugno, e partirà per una nuova esperienza. Il classe ’96 ha ufficializzato l’addio con un messaggio sui social, in cui ha salutato i tifosi granata: “Ho iniziato questo viaggio con te nel 2018 e da allora fino ad ora mi sono goduto ogni parte. Ho indossato la maglietta con orgoglio e ho sempre dato il 100 per cento quando sono andato in campo. Grazie per avermi portato dentro, grazie per il supporto ha gettato i miei alti e bassi e la mia follia fuori dal campo. Rimarrò un fan e continuerò a fare il tifo per Toro”.